Придумать текст "ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСНЫ"(7-10предложений) с использованием местоимений, н??д местоимениями обозначить разряд

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Придумать текст "ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСНЫ"(7-10предложений) с использованием местоимений, н??д местоимениями обозначить разряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Март первый месяц весны. первые дни становятся теплее.снег начинает таять.снегири улетают.прилетают грачи.много луж появляются.может быть скользко .мне нравится весна
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