1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».

История
1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:  в, г) Гражданская война в 1917-1922. Подпольная борьба в 1942.
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