1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».
История
1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: в, г) Гражданская война в 1917-1922. Подпольная борьба в 1942.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание