1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».

История

1. Из списка исторических понятий выберите те, которые характеризуют развитие БСС?? в 1939 – 1941 гг.: а) гражданская война; в) коренизация; б) подпольная борьба; г) «Суражские ворота».

Автор: Гость