Ь разделительный пишется в слове 1)свадьба2)крыльцо3)руль4)вьюнок

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Ь разделительный пишется в слове 1)свадьба2)крыльцо3)руль4)вьюнок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что свадьба,крыльцо и руль там ь знак служит для смягчения, а вот вьюнок как раз разделительный ь знак
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