Придумать текст про букву П для "Города букв" . Какая она , как появилась .

Гость: Гость:

В нашем Городе Букв жила необычная буква и её звали буква П.Она была 12 из своих сестёр букв.Ей нравились слова на букву П.Она была не такая как все,а необычная,чудесная,красивая, потому что она входит в алфавит,когда она была маленькой не было слов на П ,потому что тогда её ещё не было в алфавите и ей было очень скучно без своих сестёр-букв.