Придумать вопрос на классификацию животных

Окружающий мир
Придумать вопрос на классификацию животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие, какой вид?какая группа?
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