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Прилагательное к слову сугроб
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Прилагательное к слову сугроб
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Гость:
Большой, маленький, белоснежный, зимний, пушистый, мягкий.
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