Примером ароморфоза является a)развитие самоопыления цветков у покрытосеменных б)появления легких у земноводных в)появления предостерегающие окраски у божьих коровок г)развитее крыла у летучих мышей

Биология

Примером ароморфоза является a)развитие самоопыления цветков у покрытосеменных б)появления легких у земноводных в)появления предостерегающие окраски у божьих коровок г)развитее крыла у летучих мышей

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