Примеры к чередующимся гласным : раст/рост; лаг/лож ; чет/ чит

Гость: Гость:

Раст-ращ-рас Расту-выращу - рощу ( Перед ст,щ -А. перед с-О) Исключения: Росток, Ростислав, Ростов,отрасль, ростовщик,подростковый(от подросток) Лож - Лаг Предложить-предлагать (Есть суффикс - а? -А) Чет-Чит Счетовод-считать (есть суффикс -а? И) исключения: Сочетание,сочетаться,сочетать.