Примеры проффесионализмов в текстах
Русский язык
Примеры проффесионализмов в текстах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
" Монтажка, монтировка "- лом монтажный (слесарное) ; "секач" - шабер (молоток сварщика - зубило с рукояткой, для удаления наплывного шлака) ; "скаты" - колесные шины (водительское) ; "поросенок" - бойлер теплообменник (от котельщиков) ; " американка " - вид штуцерного соединения (слесарное) ; "лапша" - провод двухжильный (электр. ) " Вкурила? " - поняла? (сленг слесаря )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Артем тратит на дорогу до школы 15 минут, а до булочной 8 мин.На сколько больше времени тратит Артем на дорогу до школы, чем на дорогу до булочной?
Английский язык