Примеры проффесионализмов в текстах

Гость: Гость:

" Монтажка, монтировка "- лом монтажный (слесарное) ; "секач" - шабер (молоток сварщика - зубило с рукояткой, для удаления наплывного шлака) ; "скаты" - колесные шины (водительское) ; "поросенок" - бойлер теплообменник (от котельщиков) ; " американка " - вид штуцерного соединения (слесарное) ; "лапша" - провод двухжильный (электр. ) " Вкурила? " - поняла? (сленг слесаря )