Принесли охотники из леса двух медвежат

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Принесли охотники из леса двух медвежат
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Принесли охотники из леса двух медвежат. Один был мальчиком, другая девочка - они были братом и сестрой. Назвали их Миша и Маша. Охотники уделяли им всё своё время, так как их очень полюбили.  Когда медвежата выросли, охотники построили им уютную и большую клетку. 
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