Гость: Гость:

Принесли охотники из леса двух медвежат. Один был мальчиком, другая девочка - они были братом и сестрой. Назвали их Миша и Маша. Охотники уделяли им всё своё время, так как их очень полюбили. Когда медвежата выросли, охотники построили им уютную и большую клетку.