Принцип действия и устройство защитного заземления

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Предназначено для защиты персонала, обслуживающего эл. оборудование, от поражения эл. током в случае пробоя изоляции или контакта токоведущих частей с корпусом эл. оборудования. Принцил действия: корпус эл. оборудования соединяется эл. шиной с заземляющим контуром. Заземление должно быть неразъёмным, без повреждений. В случае пробоя эл. изоляции или прямого контакта токоведущей шины с корпусом эл. оборудования через провод заземленя происходит короткое замыкание фазы на землю, что вызывает срабатывание защиты и отключение повреждённого эл. оборудования от сети!