Пристань А находится на расстояние 252 км вниз по течению реки от пристани Б. от А до Б моторная лодка проплывает за 14 часов а от Б до А - за 9 часов найди собственную скорость лодки. Сколько времени понадобится плоту чтобы пр...

Математика

Пристань А находится на расстояние 252 км вниз по течению реки от пристани Б. от А до Б моторная лодка проплывает за 14 часов а от Б до А - за 9 часов найди собственную скорость лодки. Сколько времени понадобится плоту чтобы проплыть от Б до А. А от А до Б

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