Приведи по несколько примеров рек Северной Америки бассейнов Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов
География
Приведи по несколько примеров рек Северной Америки бассейнов Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов
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Тихий океан - Кламат, Колорадо, Санта-Ана Атлантический - Каму, Темс, Саванна Север.Ледовитого - Гарри( озеро), Блуноз
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