Приведи по несколько примеров рек Северной Америки бассейнов Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов

География
Приведи по несколько примеров рек Северной Америки бассейнов Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий океан - Кламат, Колорадо, Санта-Ана Атлантический - Каму, Темс, Саванна Север.Ледовитого - Гарри( озеро), Блуноз 
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