Приведи пример двух чисел.которые делятся друг на друга без остатка.могут ли эти числа быть разными?
Математика
Приведи пример двух чисел.которые делятся друг на друга без остатка.могут ли эти числа быть разными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любое число делится само на себя, к примеру: 7:7, 13:13, 123:123... Если числа разныe, то они не могут взаимно делиться на друг друга, к примеру, 14 делится на 7, но 7 не делится на 14 без остатка и тому подобное. Вроде так, если я правильно поняла.
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