Приведи пример двух чисел.которые делятся друг на друга без остатка.могут ли эти числа быть разными?

Гость: Гость:

Любое число делится само на себя, к примеру: 7:7, 13:13, 123:123... Если числа разныe, то они не могут взаимно делиться на друг друга, к примеру, 14 делится на 7, но 7 не делится на 14 без остатка и тому подобное. Вроде так, если я правильно поняла.