Приведи примеры городов которые входили в Московскую Рус во времена княжества Ив??на |||

Другие предметы
Приведи примеры городов которые входили в Московскую Рус во времена княжества Ив??на |||
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Входили Кострома, Суздаль, Владимир, Муром, Таруса. Были присоединёны Иваном 3 Новгород, Ярославль, Пермь, Ростов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из городов А и Б находящихся на расстоянии 270 километров друг от друга вышли однов??еменно в противоположных направлениях два поезда Один из них ш...
Ответить
Русский язык
Выясните значение слов очевидец,вдохнавлять,осада,каллиграфия,барбат
Ответить
Математика
Одна сторона трикутника 38мм,друга 22мм,а третя у 2 рази менша від першої.Знайди периметр трикутника.
Ответить
Математика
Цена 1 метра ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько см составляет длина отреза?
Ответить
Математика
Упрастите выражение 3x(-4)
Ответить