Приведи примеры городов которые входили в Московскую Рус во времена княжества Ив??на |||
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Приведи примеры городов которые входили в Московскую Рус во времена княжества Ив??на |||
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Входили Кострома, Суздаль, Владимир, Муром, Таруса. Были присоединёны Иваном 3 Новгород, Ярославль, Пермь, Ростов
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