Приведи примеры того как человек совершенствует свое здоровье. плизки помогите
Биология
Приведи примеры того как человек совершенствует свое здоровье. плизки помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное Человек каждый день должен делать зарядку, закаляться, бегать по утрам Вести ЗОЖ)
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