Приведите краткую характеристику ядерного сока (нуклеоплазмы) по следующим позициям:

Биология
Приведите краткую характеристику ядерного сока (нуклеоплазмы) по следующим позициям:
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Ответ(ы):
Гость:
Физико-химический состав нуклеоплазмы: раствор, в котором присутствуют белки, нуклеиновые кислоты, небольшое количество углеводов, ферменты, минеральные соли. Сам по сути довольно вязкий, полужидкое ве­щество, представляющее собой коллоидный раствор. По структуре и составу сходен с гиалоплазмой. Ядерный сок заполняет пространство между ядерными, структурами, уча­ствует в транспорте веществ, нуклеиновых кислот, субъединиц рибосом.  При делении клетки смешивается с гиалоплазмой. По окончании деления в телофазе концентрируется в ядре.Биохимический состав:В состав ядерного сока входят различные белки (в том числе ферменты ядра), свободные нуклеотиды, аминокислоты, все виды РНК, а также продукты деятельности ядрышка и хроматина, транспортируемые затем из ядра в цитоплазму
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