Приведите подобные слагаемые 1 ) - 8x + 16x -23x + 17x 2 ) 2,7m-n + 3,5m - 2,7n 3 ) 2,9c + 1,8-5,2c -1,2 4 ) 2,6p -0,7k + 1,3-3,1p + 2,8k 5 ) - 5/7a + 4/9b+ 9/14a -7/15b
Математика
Приведите подобные слагаемые 1 ) - 8x + 16x -23x + 17x 2 ) 2,7m-n + 3,5m - 2,7n 3 ) 2,9c + 1,8-5,2c -1,2 4 ) 2,6p -0,7k + 1,3-3,1p + 2,8k 5 ) - 5/7a + 4/9b+ 9/14a -7/15b
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1)-31x-33x 2)6,2m-3,7n 3)-3,3c+0,6 4)-0,8+1,1k
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