Приведите примеры для сочинения по русскому на тему" Как появляется любовь к Роди??е?"
Русский язык
Приведите примеры для сочинения по русскому на тему" Как появляется любовь к Роди??е?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился тут , рос, друзья, драки, первая любовь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
Математика
Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.
Алгебра
После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.
Английский язык