Приведите примеры неравномерного движения
Физика
Приведите примеры неравномерного движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разгон ракеты при старте, тормозит автомобиль, замедляется попавшая в цель пуля, посадка самолёта, разгон отъезжающего от остановки автобуса.
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