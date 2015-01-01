Приведите примеры общения: деловое, научное, межкультурное и ритуальное.
Обществознание
Приведите примеры общения: деловое, научное, межкультурное и ритуальное.
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Политика, математмческий язык, и молитвы
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