Приведите примеры предложения в которых союз и,а,но соединяют однородные члены предложения

Русский язык
Приведите примеры предложения в которых союз и,а,но соединяют однородные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила молоко и конфеты. Папа любит смотреть футбол и хоккей.
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