Приведите скорости в порядки возрастания:90км\ч,900км\ч,10м\с,100м\мин

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Приведём всё к м/с, чтобы можно было сравнивать: Т.к. 1 км=1000 м, а 1ч=3600 с, то 90 км/ч=90*1000/3600=25 м/с Т.к. 1 км=1000 м, а 1ч=3600 с, то 900 км\ч=900*1000/3600=250 м/с 10 м/с Т.к. 1мин=60 с, тогда 100м/мин=100/60≈1,7 м/с Тогда порядок возрастания:100м/мин, 10м/с, 90км/ч, 900км/ч