Сколько натуральных чисел Находится между числами 205 и 190?

Математика
Сколько натуральных чисел Находится между числами 205 и 190?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральные числа это целые числа от 1 В данном случае это  191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Посчитаем: 14
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