Август среди участниц Русского Медвежонка встретилась немного А сколько еще названий месяцев можно подставить вместо 1 слово чтобы фразы оставалось грамматически правильной а) ни одного б) одно в) два г) три д) четыре

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Август среди участниц Русского Медвежонка встретилась немного А сколько еще названий месяцев можно подставить вместо 1 слово чтобы фразы оставалось грамматически правильной а) ни одного б) одно в) два г) три д) четыре

Автор: Гость