В швейной мастерской из 600 м ткани на пошив платьев израсходовали 420 м. сколько мат??риала необходимо для пошива трех платьев? сколько таких платьев можно шить из 600 м ткани?

Математика

В швейной мастерской из 600 м ткани на пошив платьев израсходовали 420 м. сколько мат??риала необходимо для пошива трех платьев? сколько таких платьев можно шить из 600 м ткани?

Автор: Гость