В швейной мастерской из 600 м ткани на пошив платьев израсходовали 420 м. сколько мат??риала необходимо для пошива трех платьев? сколько таких платьев можно шить из 600 м ткани?
Математика
В швейной мастерской из 600 м ткани на пошив платьев израсходовали 420 м. сколько мат??риала необходимо для пошива трех платьев? сколько таких платьев можно шить из 600 м ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420:3=140(м.)-нужно для пошива 3 платьев 600:140=4(пл.)-можно сшить
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