Подчеркнуть грамматические основы предложений. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в о...

Русский язык

Подчеркнуть грамматические основы предложений. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна. В туманном небе на головокружительной высоте, стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг. Помогите пожалуйста

Автор: Гость