Подчеркнуть грамматические основы предложений. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в о...
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предложений. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна. В туманном небе на головокружительной высоте, стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лил дождь, шумел ветер, кот спал, вода хлестала, стояла луна, переливался круг,
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