Число состоящее из 2 единиц и двух десятков

Математика
Число состоящее из 2 единиц и двух десятков
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Гость:
22. ffdvgddfhggjhhfhjfjjdjdjrjfjjjjdjdidiiff
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