7км 834 * 4 4т 8кг /8 13 ч 48 мин * 5 16м 74 см /9 1 т 20 кг / 4 14 м 35 см / 5 18 т 8 ц / 4 9км 7м * 8 16кг 752 / 8
Математика
7км 834 * 4 4т 8кг /8 13 ч 48 мин * 5 16м 74 см /9 1 т 20 кг / 4 14 м 35 см / 5 18 т 8 ц / 4 9км 7м * 8 16кг 752 / 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7834*4=31336 м 4008:8=501 кг 828*5=4140 мин 1020:4=255 кг 1435:5=287см 18080:4=4520 кг 9007*8=72056 м 16752:8=2094 гр
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