3 задачи по физике... 1) Какое ускорение сообщает Солнце Земле своим притяжением? Р??сстояние до Солнца примерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса Солнца превышает массу Земли в 333000 раз. Ответ выразите в мм/с2 и...

Физика

3 задачи по физике... 1) Какое ускорение сообщает Солнце Земле своим притяжением? Р??сстояние до Солнца примерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса Солнца превышает массу Земли в 333000 раз. Ответ выразите в мм/с2 и округлите до целых. Ускорение свободного падения на поверхности Земли равно 10 м/с2. 2)Вычислите ускорение луны движущейся вокруг земли по окружности расстояние между центрами земли и луны примите равным 400000 км радиус земли 6400 км ( g3=10м/с) 3)Отношение массы Венеры к массе Земли равно 0,82, а отношение среднего радиуса Венеры к среднему радиусу Земли равно 0,95. Чему равна сила тяжести спускаемого на Венеру аппарата массой 500 кг? (g3 = 10 м/с2.)

Автор: Гость