3 задачи по физике... 1) Какое ускорение сообщает Солнце Земле своим притяжением? Р??сстояние до Солнца примерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса Солнца превышает массу Земли в 333000 раз. Ответ выразите в мм/с2 и...
Физика
3 задачи по физике... 1) Какое ускорение сообщает Солнце Земле своим притяжением? Р??сстояние до Солнца примерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса Солнца превышает массу Земли в 333000 раз. Ответ выразите в мм/с2 и округлите до целых. Ускорение свободного падения на поверхности Земли равно 10 м/с2. 2)Вычислите ускорение луны движущейся вокруг земли по окружности расстояние между центрами земли и луны примите равным 400000 км радиус земли 6400 км ( g3=10м/с) 3)Отношение массы Венеры к массе Земли равно 0,82, а отношение среднего радиуса Венеры к среднему радиусу Земли равно 0,95. Чему равна сила тяжести спускаемого на Венеру аппарата массой 500 кг? (g3 = 10 м/с2.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ma(ц) =F (второй закон, а (ц) - центростремительное ускорение) F по закону всемирного тяготения равна = F=G mM/R^2 Где R -расстояние от Земли до Солнца. т. е. 24000Радиусов Земли М- масса Солнца м- масса Земли Масса Земли сокращается и мы получаем: a=G*M/R^2} aц = GMСолнца/240002RЗемли G- константа M солнца - константа, если сказано что масса Солнца во сколько-то раз превышает массу Земли подставляем, Масса Земли - табличные данные
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