Этаже, переулке, юбка, их, попытка, девушка, движение, дети, мальчик, дары, его, учитель- эти слова чем выражено?!

Русский язык
Этаже, переулке, юбка, их, попытка, девушка, движение, дети, мальчик, дары, его, учитель- эти слова чем выражено?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что Существительным
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