Скорость золотистой ржанки при полете 50 километров час ржанки летят баз посадки от Аляски до Гавайских островов 3500 Сколько остоёться им лететь после 36 часов полета

Математика

Скорость золотистой ржанки при полете 50 километров час ржанки летят баз посадки от Аляски до Гавайских островов 3500 Сколько остоёться им лететь после 36 часов полета

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