Скорость золотистой ржанки при полете 50 километров час ржанки летят баз посадки от Аляски до Гавайских островов 3500 Сколько остоёться им лететь после 36 часов полета
Математика
Скорость золотистой ржанки при полете 50 километров час ржанки летят баз посадки от Аляски до Гавайских островов 3500 Сколько остоёться им лететь после 36 часов полета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50*36=1800 км уже пролетела 2)3500-1800=1700 км осталось Ответ : осталось 1700 км
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