Очень срочно!!!!20 баллов!!!!Перевод текста Space Firsts на русский.
Английский язык
Очень срочно!!!!20 баллов!!!!Перевод текста Space Firsts на русский.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые животные в космосе были русские собаки .Лайка в 1957 году люди по всему миру смотрели по телевизору, как лайка отправилась в космос на спутнике "Спутник-2". Смогла только 1 абзац
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