0,048\2,6 * 0,91\84 ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ НУЖНО, ПРОШУ

Алгебра
0,048\2,6 * 0,91\84 ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ НУЖНО, ПРОШУ
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Ответ равен 0,002 Правильно сделал?
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