16x во2 минус 9y во 2 ; (3b-5)(3b+5) раскрыть скобки; 4x(x-2)+2x(6+5x) упростить
Алгебра
16x во2 минус 9y во 2 ; (3b-5)(3b+5) раскрыть скобки; 4x(x-2)+2x(6+5x) упростить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x-3y)(4x+3y) 9b во 2 минус 25 4x^2-(-8x)+12x+10x^2
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