Умножение двузначного числа на двузначное в столбик 25 умножить на 12

Математика
Умножение двузначного числа на двузначное в столбик 25 умножить на 12
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Автор: Гость
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Гость:
Вот умножение столбиком 
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