Привести пример двух чисел,которые при делении на 56897 дают в остатке число 1.
Математика
Привести пример двух чисел,которые при делении на 56897 дают в остатке число 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56898 при делении =1 ост 1 113795 при делении =2 ост 1
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