Привет.Подскажите. За 4 часа работы 3 одинаковых трактора использовали 240 л топлива. На сколько часов работы хватит 400 л топлива одному такому трактору?

Математика

Привет.Подскажите. За 4 часа работы 3 одинаковых трактора использовали 240 л топлива. На сколько часов работы хватит 400 л топлива одному такому трактору?

Автор: Гость