Привет.Подскажите. За 4 часа работы 3 одинаковых трактора использовали 240 л топлива. На сколько часов работы хватит 400 л топлива одному такому трактору?
Математика
Привет.Подскажите. За 4 часа работы 3 одинаковых трактора использовали 240 л топлива. На сколько часов работы хватит 400 л топлива одному такому трактору?
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