Привет!!! : ) Помогите пожалуйста!!! Нужно написать по 10 словосочетаний согласова??ие,управление и примыкание!!! Спасибо тем кто относится к этому с добротой и с уважением!!! И всегда может помочь другим!!! : )

Гость: Гость:

Согласование: мой дом, золотая осень, улетевшая листва, второй номер, радостный день, волшебная страна, брошенный мяч, своя игра, другой человек, этот предмет, шерстяная кофта. Управление: уехать в город, кофта из шерсти, смотреть с восторгом, войти в дом, листья клена, крыши домов, думать о нем, помочь другу, найти дорогу, ветви деревьев Примыкание: очень рад, встречать торжественно, её подруга, поехать охотиться, шел не торопясь, сидеть молча, их праздник, бежал подпрыгивая, слишком горячо, говорил улыбаясь,