Привет. помогите с упражнениям

Русский язык
Привет. помогите с упражнениям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ интересный, веселый, незабывчивый, красивый и смешной лисица рыжая, пушистая, мягкая, хитрая и красивая волк злой, голодный, пушистый, серый и страшный ёжик добрый, трудолюбивый, колючий, маленький и коричневый мяч разноцветный круглый резиновый футбольный и волебольный солнце жёлтое теплое светлое яркое и круглое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Груз массой 50кг имеет площадь опоры 0,2м какое давление?
Ответить
Физика
Помогите пож. решить задачу) Чему равна Fа действующая на стеклянную пластинку V 25(в кубе) со стороны воды?
Ответить
Українська мова
Познач групу слів , що вживаються лише в однині? слово колео м ясо молоко село серце
Ответить
Английский язык
What is the total length of all the seeds that the students measured?
Ответить
Английский язык
Перевидите пожалуйста помогите
Ответить