Привет. помогите с упражнениям
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Привет. помогите с упражнениям
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Рассказ интересный, веселый, незабывчивый, красивый и смешной лисица рыжая, пушистая, мягкая, хитрая и красивая волк злой, голодный, пушистый, серый и страшный ёжик добрый, трудолюбивый, колючий, маленький и коричневый мяч разноцветный круглый резиновый футбольный и волебольный солнце жёлтое теплое светлое яркое и круглое
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