Привет! Срочно нужна помощь! Надо построить график функции заданной формулой a) y= -2x + 1 б) y= 0,2x + 5 в) y= -x + 4,5

Алгебра
Привет! Срочно нужна помощь! Надо построить график функции заданной формулой a) y= -2x + 1 б) y= 0,2x + 5 в) y= -x + 4,5
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