Привидите примеры живых организмов,которые вач окружают(дома,на улице,в школе).К каким царствам они относятся?
Биология
Привидите примеры живых организмов,которые вач окружают(дома,на улице,в школе).К каким царствам они относятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы - царство животных Млекопитающие - царство животных Насекомые - царство животных Травы - царство растений Деревья - царство растений Грибы - царство грибов Кошка-царство животных.
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