Сочинения на тему застеньчивость!!! Пожалуйста!!!!!!!!!

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Застенчивость, это другими словами значит быть скромным нерешительным, менее общительным чем остальные. Насчет застенчивости есть два мнения. Первое,что это мило, втрое, что это ужасно. Давайте же рассмотрим эти два варианта. Первый вариант основан на том, что застенчивость это хорошо. Ну здесь есть положительные стороны. Ты не рвешься к общественной деятельности, не появляешься в многолюдных местах, что делает твою жизнь спокойной и размеренной. Ты мало разговариваешь, значит о тебе знают мало и ты остаешься человеком загадкой, что придает тебе индивидуальности. Ты живешь спокойно не думая о внешней суете. Вторая позиция более похожа на наше современное общество. Люди все открыты для общения и готовы поделиться самыми откровенными желаниями. Но это может превести к проблемам, например ты расскажешь какую-нибудь тайну другу, а ведь в любой момент он может тебя предать и рассказать все твои тайны из-за чего общество может отвернуться от тебя и не общаться с тобой. Твой единственный выход стать скромным и уйти в себя. Как мы видим все приводит к скромность и застенчивости. Так что постарайтесь найти золотую середину и вы будете счастливы.