Как решить пример 46 (x-3)+14x
Математика
Как решить пример 46 (x-3)+14x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46x-138+14x=0 60x=138 x=138/60 x=2,3
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