Озаглавьте текст,Найдите в нём фразеологизмы.Составьте с ними предложения. В давние времена словом "нос" называли памятную дощечку для записей.Неграмотные люди носили с собой такие дощечки и делали на них заметки (зарубки) на ...
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Озаглавьте текст,Найдите в нём фразеологизмы.Составьте с ними предложения. В давние времена словом "нос" называли памятную дощечку для записей.Неграмотные люди носили с собой такие дощечки и делали на них заметки (зарубки) на память.Так появилось выражение "зарубить себе на носу".Когда брали в долг деньги,дощечки отдавали в качестве долговых обязательств.Если долг не возвращали,то того,кто дал деньги в долг,могли "оставить с носом",то есть с дощечкой вместо денег.
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Гость:
Фразеологизмы - "Зарубить на носу" и "Оставить с носом" название "Про нос в давние времена"
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