Стихотворение про Севастополь. 5-6 строк и чтоб можно было быстро выучить пожалуйс??а

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Нам не нужен Ярыш и Музычко, Тягнибоки и Яценюки... Мы откроем новую страничку, Мы не будем больше дураки! Севастополь - город русской славы. Не сдавался никогда врагам! Не боимся мы бандеровской облавы, Мы не пустим НАТО к берегам! Мы хотим с Россией быть навеки. Чужд для нас бандеровский урод. Русские, татары или греки, Украинцы-ли - единый мы народ! Самый короткий который нашла 12 строк