Помогите умоляю нужно сочинить монолог на любую тему
Русский язык
Помогите умоляю нужно сочинить монолог на любую тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здраствуйте друзья, как я рад вас видеть,давайте играть в догонялки!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За несколько книг заплатили 5 200 тенге стоимость одной из книг составляют 30% а друг??я -45 израсходованных денег на несколько дней первая книга д...
Русский язык
Озаглавьте текст,Найдите в нём фразеологизмы.Составьте с ними предложения. В давние времена словом "нос" называли памятную дощечку для записей.Не...