Составте 3 предложения на казахском языке и сделайте их синтаксический разбор. По??алуйста!

Қазақ тiлi
Составте 3 предложения на казахском языке и сделайте их синтаксический разбор. По??алуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ол(бастауыш) Ағыбайды(толықтауыш) түн(пысықтауыш) ішінде(пысықтауыш) іздеді(баяндауыш)
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