Проанализируйте отношения Базарова и Фенечки

Гость: Гость:

«Фенечке нравился Базаров» , но и она ему нравилась. Он держался с нею «вольнее и развязнее» , их сблизило «отсутствие всего дворянского» . Описанные в начале главы посещения, разговоры, медицинская помощь – свидетельства все увеличивающейся взаимной симпатии. Симпатии, которая неизбежно переросла бы в чувство. Если б оно объяснялось объективными причинами, а не сваливалось, порой назло нам, с неба; «болезнью» , от которой нет спасения. Так и Фенечка искренне полюбила немолодого Николая Петровича. И вовсе случайно оказалась на месте свидания в саду, в той самой беседке, где когда-то познакомилась с учтивым деликатным гостем. Теперь герой ведет себя попросту непорядочно, грубо, по-лакейски заигрывая. Ему и в голову не пришло, что он в этом самом доме нарушил все правила гостеприимства. Литературоведы раскрыли здесь психологическую подоплеку – потерпев поражение с аристократкой Одинцовой, он хочет проверить, не легче ли завоевать чувства бедной простодушной Фенечки. Оказывается, в любви просто не бывает. «Грешно вам, Евгений Васильич» , – произносит женщина с «неподдельным упреком».Павел Петрович потребовал поединка.