Проблемы, возникающие в ходе крестьянской войны.
История
Проблемы, возникающие в ходе крестьянской войны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихийность войны, отсутствие единого руководства и единой программы, отсутствие организации движения - разобщенность. И еще отсутствие обученных военных
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